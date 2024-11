Ilgiorno.it - Ognissanti in spiaggia. Le vacanze sui laghi sono per tutte le stagioni

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Tutto esaurito, in questo fine settimana autunnale, per il primo di novembre suilombardi. A caratterizzare le varie località è la destagionalizzazione della richiesta turistica, divenuta una costante anche in mesi in cui, tradizionalmente, un tempo i visitatori erano assenti a causa del tempo umido e freddo. Ora che il meteo è mutato, anche a causa del surriscaldamento globale, i turisti soprattutto stranieri siadeguati e continuano a scegliere la nostra regione prolungando la stagione nelle località di villeggiatura. "Grazie al clima mite di questi ultimi giorni il lago è ancora pieno di turisti in particolare stranieri – spiega Riccardo Venchiarutti, presidente di ’Visit Lake Iseo’ e sindaco di Iseo - che soggiornano nei nostri alberghi e percorrono i sentieri delle nostre colline. La stagione si sta allungando e quello è uno dei nostri obiettivi".