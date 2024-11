Movieplayer.it - Nosferatu: svelati i nuovi agghiaccianti poster dei personaggi del remake, Bill Skarsgård rimane segreto

Leggi tutto su Movieplayer.it

Focus Features ha pubblicato una serie dicharacterperdi Robert Eggers, ma non c'è ancora traccia del Conte Orlok diSkarsgår. Dopo il recente rilascio di un trailer completo, Focus Features ha condiviso alcunideididi Robert Eggers, che mettono in evidenza i protagonisti del prossimohorror. Le immagini mostrano iinterpretati da Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe ed Emma Corrin, ma lo studio è chiaramente ancora determinato a mantenere il riserbo sulla nuova interpretazione didel vampiro titolare, il Conte Orlok. Scoprite iqui sotto.: il film di Robert Eggers ha un fondamentale dettaglio in comune con la versione di Werner Herzog I dettagli