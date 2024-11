Terzotemponapoli.com - Napoli tra vittorie, sicurezza e rinnovi. Analisi di Modugno

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

della Prestazione di Lukaku e Kvaratskhelia Il giornalista di Sky, Francesco, ha rilasciato dichiarazioni durante il programma Giochiamo D’Anticipo su Televomero, esprimendo la sua opinione sui contributi di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia nella recente partita contro il Milan. Sebbene entrambi i giocatori abbiano segnato martedì sera,ha sottolineato come, a suo giudizio, i due abbiano avuto un impatto inferiore rispetto ad altri compagni di squadra, analizzando la loro prestazione complessiva. L’Importanza delleContro le Grandi Squadre Riferendosi alle assenze del Milan,ha evidenziato come una vittoria contro squadre del calibro della Juventus o del Milan, soprattutto a San Siro, rappresenti sempre un traguardo significativo per il