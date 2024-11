Moratti compra la Spal? Pronto il clamoroso ritorno

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

la. L’ex storico presidente dell’Inter Massimoper unnel mondo del calcio. Infatti, l’imprenditore 79enne sembra voler tornare ad investire nuovamente nel mondo del pallone, dopo i tanti successi ottenuti da patron dell’Inter. L’indiscrezione arriva da Ferrara, conche sarebbe fortemente interessato a rilevare la, club che attualmente milita nel girone B della Serie C.laSecondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, ci sarebbero stati importanti contatti trae Joe Tacopina, attuale proprietario della. L’operazione potrebbe realizzarsi, anche perché lo stesso Tacopina è in trattativa per acquistare il Tranmere Rovers, squadra della League Two Inglese, insieme al rapper statunitense Asap Rocky.