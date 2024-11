Ilgiorno.it - La natura della memoria. I bimbi del ghetto di Vilnius ci guardano dalle foglie

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Laè nella, lanella. Ed ecco, fra le venature, i volti dei piccoli ebrei deportati di, impressi con tecnica fitografica susecche raccolte nei boschi intorno alla capitale lituana. Lì, negli anni dell’orrore, i maestri portavano i bambini per sottrarli ai rastrellamenti nele lasciarli liberi di giocare: "Questi bambini, strappati così presto alla vita, vivranno invece per sempre". Rimane allestita sino al 16 novembre, in quattro sale di Palazzo Pirola a Gorgonzola, la mostra “La