Lanazione.it - La domenica è con lo spettacolo "Tranquilli!"

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024)a teatro. Alla Città del Teatro di Cascina, oggi per la rassegnaa Teatro sarà in scena il clown André Casaca ed il suo!!!, un’esperienza teatrale di grande impatto visivo ed emotivo, nata per conquistare bambini dai 3 anni e gli spettatori di tutte le età con una combinazione di poesia, divertimento e momenti di riflessione. Scritto, diretto e interpretato dallo stesso André Casaca, attore brasiliano e maestro del teatro corporeo,!!! racconta in modo originale il lato comico dell’uomo moderno, intrappolato nella frenesia quotidiana. Con gesti e silenzi eloquenti, Casaca ci regala un mondo immaginario dove sogni e libertà si mescolano e trasformano la routine in qualcosa di magico e inaspettato.