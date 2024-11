Lanazione.it - King cade in un dirupo: cucciolo salvato dai vigili del fuoco

Spoleto, 2 novembre 2024 - Sempre pronti a mettersi al servizio degli altri per qualsiasi emergenza. E così anche oggi idelhanno compiuto la loro missione portandola a termine con successo. Intorno alle 11, i Caschi rossi hanno recuperato undi pastore maremmano di nome, caduto in unnella zona del Giro della Rocca, a Spoleto. Per l’intervento sono state impiegate tecniche "SAF" (Speleo Alpino Fluviale). Il, rimasto illeso grazie al fitto strato di sottobosco che ha attutito la caduta, si trovava alla base di una parete rocciosa verticale di circa 10 metri. I pompieri hanno compiuto l'operazione con destrezza e professionalità, restituendoai suoi padroni. Non prima però di una foto di rito con il bellissimo