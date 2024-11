Iran studentessa fermata in università per abbigliamento inappropriato | lei si spoglia per protesta – Il video

Leggi tutto su Open.online

Un gesto dicontro le rigide norme diimposte nelleiane ha scatenato un dibattito sui social del Paese, dove è diventato virale ildi unache sinel cortile dell’. La giovane è statadagli agenti di sicurezza dell’ateneo a causa del suogiudicato. Per, laha reagito togliendosi i vestiti davanti a loro, rimanendo in mutande e reggiseno. Un gesto di sfida verso le restrizioni della Repubblica islamica. In queste ore, la reazione della ragazza sta riscontrando molta solidarietà in rete: da anni, in, fermenta lacontro le limitazioni dei diritti delle donne, tra cui l’obbligo di indossare l’hijab e di conformarsi a rigide norme di comportamento nei luoghi pubblici e nelle istituzioni. Thisis from today.