Lapresse.it - Iran, Khamenei: “Risposta forte e chiara a Israele e Stati Uniti”

La Guida supremaiana ha minacciatoe glidi “unaschiacciante”, di una reazionedopo gli attacchi subiti dall’e dai suoi alleati. L’ayatollah Aliha tenuto un discorso nel quale ha annunciato l’intenzione della Repubblica islamica di rispondere all’attacco di, del 26 ottobre, in cui sono morte almeno cinque persone e che ha preso di mira non solo le basi militari. “I nemici, siano essi il regime sionista o glid’America, riceveranno sicuramente unaa ciò che stanno facendo all’, alla nazioneiana e al fronte della resistenza”, ha dito la Guida suprema in un video diffuso dai media di Statoiani.