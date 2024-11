Cultweb.it - Il grande Lebowski, come finisce il cult movie del 1998 con protagonista Jeff Bridges

Ilsi conclude con un vecchio amico di Drugo, che rivolgendosi al pubblico in quanto narratore della storia, spiega che Maudeaspetta un figlio dal suo amico. E si augura che egli e Walter possano vincere il torneo di bowling. Considerato una delle pellicole più rappresentative degli anni Novanta, Ilè un distillato della poetica dei fratelli Joel ed Ethan Coen. Los Angeles, 1991.rey), soprannominato Drugo, è un hippy che vive consumando marijuana e White Russian. Ed è anche un abituale giocatore di bowling. Un giorno, per via di uno scambio di persona con l’omonimo magnaterey(David Huddleston), viene aggredito da due scagnozzi del produttore di film porno Jackie Treehorn (Ben Gazzara) affinché paghi i debiti di sua moglie. E prima di andarsene, uno dei due malviventi urina sul tappeto d’ingresso.