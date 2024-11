Lanazione.it - Ha chiuso Nonna Lory: “Troppe spese, lascio”

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Pietrasanta (Lucca), 2 novembre 2024 – In principio si chiamava bar trattoria “Da Piero”. Era il 1972 e ad avviare l’attività, tra via del Castagno e via Traversagna, furono Giampiero Venturini e Loriana Matana, scomparsa nel febbraio 2021, che a 32 anni diventò lapiù giovane di Pietrasanta tanto da meritarsi il celebre nomignolo “”. Un appellativo che è rimasto per sempre legato a quella creatura, cresciuta fino a trasformarsi nell’unico ristorante pizzeria con annesso bed & breakfast presente nel territorio comunale, e fin dall’inizio a conduzione familiare. Un’epopea lunga 52 anni arrivata purtroppo al capolinea da alcune settimane. Il titolare Luca Venturini, che aveva preso le redini dell’attività dopo l’improvvisa scomparsa della madre, ha continuato a scrivere altre pagine di storia facendo però i conti con una situazione economica sempre più pesante.