361magazine.com - Grande Fratello, Jessica smaschera Shaila e Lorenzo e la loro strategia “da vittima”

Leggi tutto su 361magazine.com

, da quando i due inquilinistanno insieme nella casa c’è fermento tra chi non gli crede e chi pensa allacontinuano a far parlare di sé al. Ilatteggiamento non piace agli altri del gruppo del reality show. I due, tornati dalla Spagna, si sono autoesclusi dal gruppo dei compagni e questoatteggiamento sta facendo discutere inquilini e spettatori. Infatti c’è un pensiero comune che riguarda i due gieffini, ovvero quello che stiano tentando unaper creare dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Non è passato inosservato il fatto cheabbia deciso di non partecipare a un gioco con gli altri.