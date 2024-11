Vanityfair.it - Goodhairday: Margaret Qualley dai capelli fatti della stessa «Sostanza» di cui sono fatti i sogni

Leggi tutto su Vanityfair.it

(Vanityfair.it - sabato 2 novembre 2024) Dopo averci conquistato nella mini serie Maid,lascia a bocca aperta in The Substance, ora al cinema, in cui recita a fianco di Demi Moore. Di un'eleganza innata, l'attrice è anche un'inesauribile fonte d'ispirazione per la chioma: il suoi hairlook (meravigliosi) non hanno nulla d'improvvisato ma riescono magicamente a risultare freschi e spontanei. Come non adorarla?