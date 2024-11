Quotidiano.net - Gli stranieri aprono nuove aziende in Italia

Milano, 02 Novembre 2024 – Glicontinuano ad aprirein. Negli ultimi dieci anni le imprese attive guidate da titolari nati all’estero sono aumentate del 29,5 per cento (in valore assoluto pari a +133.734), quelle in cui a capo c’è unno, invece, sono scese del 4,7 per cento (-222.241). Delle 5.097.617attive presenti in, ben 586.584 (pari all’11,5 per cento del totale nazionale) sono a conduzione straniera. Tale situazione emerge da un'analisi realizzata dall’Ufficio studi della CGIA. Ha inciso il trend demografico Certo, il trend demografico registrato in questi ultimi anni nel nostro Paese ha sicuramente condizionato questi risultati.