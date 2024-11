Gaeta.it - Furto in appartamento a Druento: i ladri colpiscono mentre la città è in festa

Un evento criminale ha interrotto la tranquillità di un pomeriggio di, un comune della provincia di Torino. Il 1 novembre 2024, in una giornata dedicata al raccoglimento e alla memoria, un gruppo diha scelto di effettuare unin unsituato al primo piano di una palazzina in via Velasco, lasciando i residenti sotto shock. Questo episodio ha riportato alla luce il problema crescente dei furti in abitazioni, un fenomeno che continua a preoccupare le comunità. Il modus operandi deiIlsi è verificato in un intervallo di tempo compreso tra le 17.30 e le 23.30, quando il proprietario dell'era assente. Questo lasso di tempo è stato evidentemente scelto dai, che hanno approfittato dell'assenza delle persone per agire senza destare sospetti.