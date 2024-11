F1 GP Brasile Stella | Entrambi meritavano la vittoria questo il miglior risultato per i due campionati

Leggi tutto su Sportface.it

“Stavamo monitorando il vantaggio prima su Leclerc, poi su Verstappen per vedere se si poteva eseguire un sorpasso facile tra Lando e Oscar. Anche prima volevamo farlo lo swap, ma dovevamo tenere d’occhio che non ci fosse una VSC, che poi si è verificata per la macchina ferma in pista. Abbiamo reagito immediatamente, è stato un bell’impatto da parte del team”. Queste le parole del team principal della McLaren Andreadopo la doppietta nella gara sprint del Gran Premio del. “Non sarebbe stato possibile sei piloti non avessero lavorato con questa coesione, siamo molto contenti delle conversazioni in corso e del supporto che Lando sta ricevendo da parte di Oscar. Come ho detto prima,è ile per. Idealmente lo swap doveva avvenire prima, ma non si è mai concretizzata la possibilità di farlo in modo sicuro.