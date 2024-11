Quotidiano.net - Diciannovenne ucciso in una sparatoria nel Napoletano. Ferito un coetaneo

Napoli, 2 novembre 2024 – Un’altranel, un 19enne è morto in ospedale e l’amicoè rimasto. È successo questa notte a a pochi passi dal municipio di San Sebastiano al Vesuvio. Si pensa che si tratti dell’ennesima guerra tra bande di giovanissimi, quella quella che una decina di giorni fa ha portato all’omicidio del 15enne Emanuele Tufano nel centro storico di Napoli. Secondo quanto si apprende, un 19enne di Casoria è statoda un colpo di pistola, mentre l'amicoè rimastoal gomito con colpi d'arma da fuoco, verosimilmente al culmine di una lite per futili motivi scoppiata tra due gruppi di giovani. I fatti sarebbero avvenuti poco dopo la mezzanotte. I due giovani sono stati subito soccorsi e trasportati all'Ospedale del Mare di Napoli: per uno di loro non c'è stato nulla da fare ed è morto subito dopo il ricovero.