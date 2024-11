Sport.quotidiano.net - Dentro la partita. La squadra di D’Angelo non perde da 16 match. I canarini cercano la vittoria della svolta

Di fronte, un avversario che non conosce la parola ’sconfitta’ da 16 gare, le 11 di questo campionato e le ultime 5 dello scorso. Tanto per cambiare al Modena servirà un colpo di reni clamoroso per mettere fine alla sua crisi e decretare l’inizio di un qualcosa di diverso. Ci ha tenuto a sottolinearlo, Pierpaolo Bisoli: se i giocatori avessero voluto abbandonarlo, le occasioni per farlo c’erano. Ergo, ma lo si è notato sul campo, allenatore esono in simbiosi e il club pare aver mostrato la sua fiducia, stando sempre a quanto dichiarato dallo stesso Bisoli. E allora è davvero il momento di dare una, seria. Non solo basandosi su momenti di determinate prestazioni (il secondo tempo con il Palermo, un’ora con la Cremonese ecc) ma commentando unache, per altro, manca da un mese e mezzo. E il Modena dovrà farlo con gli stessi giocatori scesi in campo martedì.