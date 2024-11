Quotidiano.net - Come funziona il sistema elettorale americano: perché può vincere chi prende meno voti

Roma, 2 novembre 2024 – Il mondo guarda con trepidazione alle elezioni negli Stati Uniti ormai alle porte. Non solo,gli Usa rappresentano il baluardo della democrazia occidentale, ma anche (e soprattutto) in quanto è ancora Washington a dare le carte sul tavolo del mercato globale. Donald Trump o Kamala Harris, Repubblicani oppure Democratici, martedì finalmente la parola andrà agli elettori. Però, c’è un però. In verità Oltreoceano il voto popolare non conta. Non finisce dritto alla Casa Bianca chi tra i due contendenti incassa il 50% + 1 dei suffragi nei 50 Stati, che compongono la federazione a stelle e strisce, e nel District of Columbia, il distretto della capitale Washington. 2016 Getty Images Nonin Europa, tanto che probabilmente Solone e Pericle, i grandi architetti della forma di governo democratica, tra il VI e il V secolo a. C.