Che domenica bestiale. Lombarde contro le big. A Cremona arriva il Pisa. Maran, bivio Sampdoria

Dodicesima giornata particolarmente impegnativa in Serie B per il trio lombardo che domani vivrà unanel segno delle sfide alle grandi. Scontri con le big, infatti, per Brescia, Cremonese e Mantova che dovranno vedersela rispettivamente cone Sassuolo. Per motivi diversi, vietato restare a mani vuote. Un discorso che, partendo dall’alto della classifica, vale per i grigiorossi di Corini che alle 15 ospiteranno allo Zini la capolista di Pippo Inzaghi, per una suggestiva sfida tra ex tecnici del Brescia.