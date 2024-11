Ilnapolista.it - Cassano senza pietà: «Vlahovic è scarso, ha paura di avere la palla e fa fatica a muoversi»

Antoniocontinua a sparare suche, in questo momento, è un po’ come sparare sulla Croce Rossa. A Viva el Futbol, il podcast condotto insieme ad Adani e Ventola, ha commentato il brutto pareggio tra Juventus e Parma: «La strada intrapresa non è giusta, io non vedo nessuna strada. Tanti giocatori non sono da Juventus. Non mi aspettavo tutto e subito perché Thiago Motta non è Guardiola, ma almeno un’idea sì. L’unica cosa che vedo oggi è far girare lamolto lentamente. C’è solo Cambiaso che si butta in mezzo al campo e fa l’uomo in più. La Juventus se non la sblocca subito poi va in difficoltà. La gente però va dietro ai risultati positivi, ma fino ad oggi non ha mai fatto buone prestazioni».