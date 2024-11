Ilgiorno.it - Cabina in fiamme nei sotterranei. Evacuato il cinema multisala

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) In programmazione alin quella fascia oraria c’erano “Parthenope“, il nuovo film di Sorrentino e “Berlinguer-La Grande Ambizione“, ma anche un cartone animato come “Buffalo Kids“ per i più piccoli. Quelli che non erano previsti sono stati però la fiammata improvvisa e poi il fumo che provenivano daie che hanno costretto tutti a uscire. Paura ieri pomeriggio nel centro storico di Monza: un corto circuito nellainterrata dell’Enel ha costretto a un intervento d’urgenza i vigili del fuoco, che hanno provveduto a evacuare per prudenza ilCapitol, dove in quel momento – intorno alle 17 – c’erano parecchi spettatori, fra cui molti bambini. Il fatto è accaduto in via Pennati 10, dove sorgono diversi edifici fra cui unappunto - l’unico rimasto in città - e un parcheggio sotterraneo.