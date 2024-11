Ilrestodelcarlino.it - Big match Fermignanese-Villa. Sant’Orso affronta il Castello

In Promozione oggi e domani si gioca per la nona giornata del girone di andata. Cinque gli anticipi odierni con l’immancabile derby. Calcio d’inizio alle ore 14,30.1923-San Martino. "Sino due delle tre squadre che ad oggi hanno il miglior attacco, spiega l’allenatore dellaSimone Pazzaglia- da parte nostra dobbiamo avere la massima attenzione e concentrazione e non la superficialità che abbiano avuto gli ultimi 30 minuti dell’ultima partita". Sull’altro fronte il commento prepartita è del diesse Luca Bocci: "Affrontiamo la prima della classe, come nelle ultime due servirà una parità perfetta. Purtroppo non abbiamo raccolto niente tra Marina e Jesina, ma con buone prestazioni. La squadra sta bene e vuole tornare a fare risultato". Arbitra Francesco Uncini di Jesi. S.Orso 1980- Vigor Castelfidardo.