Basket A2 femminile. Cestistica tenta il colpo nella tana dell’Empoli

Un doppio impegno consecutivo in trasferta per tastare il polso allaSpezzina, reduce da tre successi consecutivi che l’hanno portata al secondo posto in classifica. Piano piano la rosa di Coach Corsolini sta tornando al completo, solo Guzzoni dopo l’infortunio della prima giornata ne avrà ancora per un paio di settimane. La squadra sta crescendo come identità e condizione, le vittorie lo stanno a testimoniare e sono una bella iniezione di fiducia. Domani sera alle 21 le bianconere sono attese dalla trasferta a Empoli contro la Scotti, già battuta in precampionato al ’Torneo Siram’. Ma in campionato sarà ben altra musica. Dopo Empoli, sarà la volta della trasferta a Milano contro il Sanga la favorita numero 1 del campionato. Ma c’è tempo per pensarci. Lucia Missanelli, una delle più esperte, fa il punto della situazione.