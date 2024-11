Liberoquotidiano.it - Bagnaia cade a 8 giri dalla fine in Malesia: mani sul volto e disperazione, addio Mondiale? | Video

Brutta caduta per Pecco, che ha chiuso al secondo posto il Gran Premio della. Nella gara di oggi, sabato 2 novembre, il due volte campione del mondo MotoGp è finito a terra, alla curva 9, durante il terzo giro della Sprint Race. In quel momento era in seconda posizione e stava provando a superare Jorge Martin, suo rivale per il campionato. Alla, però, è stato proprio lui, Martin, a portarsi a casa a Sepang una vittoria importantissima. Il rivale diha conquistato così la settima Sprint stagionale e si è avvicinato alla conquista del suo primo titolo. Martin, che ha dominato la corsa dall'inizio alladella gara in, al momento ha 29 punti di vantaggio su Pecco. E se riuscirà a guadagnarne altri 9 nella corsa di do, domenica 3 novembre, allora sarà campione del mondo per la prima volta in carriera.