Nerdpool.it - Avengers: Secret Wars porterà nel MCU Venom e Knull senza Tom Hardy?

Leggi tutto su Nerdpool.it

Secondo una teoria che sta circolando in rete nelle ultime ore,potrebbe reintrodurreil ritorno di Tomnei panni di Eddie Brock. Nonostante il successo dinella trilogia di, l’attore ha chiarito che: The Last Dance sarà l’ultimo film in cui interpreta il personaggio. Tuttavia, una piccola parte del simbionteè rimasta nel Marvel Cinematic Universe (MCU) dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, suggerendo la possibilità di futuri sviluppi.sarà uno dei villain del MCU? Sony ha ancora piani per, il Dio creatore dei simbionti, dopo gli eventi di3. In questa pellicola,viene introdotto attraverso la sequenza iniziale del film che spiega il suo ruolo come Re Nero e la sua prigionia a Klyntar, tradito dai simbionti stessi.