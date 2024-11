Oasport.it - WEC, Toyota regna nelle qualifiche della 8h del Bahrain. 3° Ferrari

(Di venerdì 1 novembre 2024)domina le8h delvalida per il FIA World Endurance Championship conquistando la prima e la seconda piazza. Brendon Hartley (n. 8) e Nick De Vries (n. 7) hanno fatto la differenza staccando di ben tre decimi la499P n. 51 di Antonio Giovinazzi. I giapponesi svettano e recuperano un punto nel campionato costruttori a Porsche in vistafinale di domani. I due brand citati dovranno in ogni caso vedersela anche controche resta pienamente in corsa per uno storico risultato. Dalla quarta piazza scatterà la Porsche n. 99 Proton Competition davanti allan. 50 quest’oggi affidata ad Antonio Fuoco. L’auto che ha ottenuto il successo nell’ultima 24h Le Mans ha avuto la meglio nel turno odierno sulla Porsche n. 6 leader del Mondiale di Kevin Estre e la gemella n. 5 di Matt Campbell. Ottava piazza per Hertz JOTA Porsche n.