Valencia nel fango, verso 160 morti. Madrid si giustifica con l'autonomia. Strade e ferrovie impraticabili, si cercano i dispersi. I socialisti: «Non abbiamo agito per rispetto dei poteri della Generalitat». Che replica: «Abbiamo seguito i vostri protocolli». Ed è ancora allerta meteo.

Alluvioni in Spagna, l’angelo dei trapianti: “C’era fango dappertutto. La corsa verso l’ospedale”

(msn.com)

Massimiliano Napolitano, il volontario partito dall’Italia per consegnare delle cellule. “È stata una battaglia contro il tempo, per fortuna finita bene. Ora sono bloccato in hotel” ...

Valencia, cimitero di fango: viaggio all’epicentro dell’alluvione. Arrestati 40 sciacalli

(msn.com)

CHIVA (VALENCIA). «Una mia vicina, una signora di ottant’anni, è morta. Però non è ancora venuto nessuno a certificarne il decesso. Martedì notte il corpo è stato sistemato sopra il frigorifero, ...

Disastro a Valencia: sale a 158 il bilancio dei morti, 120mila gli sfollati, molti dispersi

(msn.com)

Allerta arancione a Maiorca, sospese attività all'aperto L'Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha decretato un'allerta arancione per forti piogge e temporali a Maiorca e Minorca, dove potrebbero ac ...

Valencia, il giorno dopo l'alluvione: strade coperte dal fango e carcasse di auto

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) Si scava nel fango alla ricerca dei dispersi il giorno dopo l'alluvione che ha devastato Valencia. Il bilancio provvisorio è di almeno ...