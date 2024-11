Strade pericolose per le scuole del Vomero, esposto di 701 genitori al sindaco di Napoli (Di venerdì 1 novembre 2024) I genitori degli studenti della scuola media Belvedere e dell'istituto Fortunati, a Napoli, chiedono interventi urgenti sulle Strade percorse dai figli dopo i numerosi investimenti. Fanpage.it - Strade pericolose per le scuole del Vomero, esposto di 701 genitori al sindaco di Napoli Leggi tutto su Fanpage.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Idegli studenti della scuola media Belvedere e dell'istituto Fortunati, a, chiedono interventi urgenti sullepercorse dai figli dopo i numerosi investimenti.

Strade pericolose per le scuole del Vomero, esposto di 701 genitori al sindaco di Napoli

I genitori degli studenti della scuola media Belvedere e dell'istituto Fortunati, a Napoli, chiedono interventi urgenti sulle strade percorse dai figli ...

