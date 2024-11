Lanazione.it - Servizi universitari "Temiamo altri tagli"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: "No ainel settore appaltiche falcidiano idi biblioteca e di portierato". La Cgil-Filcams è costretta a scendere nuovamente in piazza ed a scioperare contro iannunciati dal Governo sul fondo ordinario dell’università. "Ci saranno meno risorse anche per Unipi – dice Francesca Grassini della Filcams – con drastiche revisioni di spesa per il portierato.però che questo impoverimento delle risorse all’ateneo vada ad incidere anche sucomparti dati in appalto come quello delle biblioteche e delle pulizie". Sempre la sindacalista, "veterana" delle lotte per i bibliotecari, aggiunge: "Mandiamo un messaggio chiaro al rettore Zucchi, e cioè che gli appalti non sono un ambito da sforbiciare perché fatto da lavoratori con famiglie che percepiscono salari bassissimi".