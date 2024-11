Sentono degli scricchiolii provenire dal soffitto e decidono in fretta di far evacuare la scuola. Solo alcuni minuti dopo crolla il controsoffitto. Il dramma sfiorato al centro di formazione professionale Fondazione San Gaetano di San Bonifacio. Fanpage.it - Sentono dei rumori in classe e si allontanano da scuola: un quarto d’ora dopo crolla il controsoffitto Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: Studenti e insegnantedegli scricchiolii provenire dal soffitto e decidono in fretta di far evacuare la. Solo alcuni minutiil. Il dramma sfiorato al centro di formazione professionale Fondazione San Gaetano di San Bonifacio.

La prontezza di riflessi del personale scolastico e un'evacuazione immediata hanno scongiurato conseguenze ben più gravi al centro di formazione professionale Fondazione San Gaetano di San Bonifacio, ...

