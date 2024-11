Oasport.it - “Se decidono di correre a Valencia noi dovremo andarci”: Jorge Martin in controtendenza rispetto a Bagnaia

si trova in testa alla classifica del Mondiale MotoGP con 17 punti di vantaggio nei confronti di Francescoquando mancano due weekend di gara al termine della stagione. Il centauro spagnolo sarà impegnato nel fine settimana in Malesia (dove oggi ha chiuso al secondo posto nelle pre-qualifiche, a cinque centesimi dal piemontese), sperando di conservare un buon margine nei confronti del rivale in vista dell'atto conclusivo di questa annata agonistica. Si dovrebbe poinel weekend del 15-17 novembre, ma il condizionale è d'obbligo perché la località spagnola è stata colpita da una forte alluvione che ha già mietuto 158 vittime e molti cittadini sono ancora dispersi.