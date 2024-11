Sciopero nazionale di 24 ore senza il rispetto delle fasce di garanzia, in tutta la Toscana il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane potrebbe subire sensibili ritardi o cancellazioni di corse. Lo Sciopero è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna a livello nazionale con adesione a livello regionale. Lo Sciopero senza fasce di garanzia, l’ultimo di questo tipo risale a 19 anni fa, ha un impatto molto diverso rispetto ai precedenti finora avvenuti. In accordo con i sindacati, tra le fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29 sarà garantito solo il 30% delle corse, definite come servizi indispensabili. Le corse garantite saranno consultabili nei prossimi giorni sul sito www.at-bus.it, nell’apposita pagina dedicata allo Sciopero (www.at-bus.it/Sciopero) che ancora non è attiva. Lanazione.it - Sciopero nazionale di 24 ore senza rispetto fasce di garanzia Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Venerdì 8 novembre, a causa di unodi 24 oreildelledi, in tutta la Toscana il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane potrebbe subire sensibili ritardi o cancellazioni di corse. Loè stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna a livellocon adesione a livello regionale. Lodi, l’ultimo di questo tipo risale a 19 anni fa, ha un impatto molto diversoai precedenti finora avvenuti. In accordo con i sindacati, tra leorarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29 sarà garantito solo il 30% delle corse, definite come servizi indispensabili. Le corse garantite saranno consultabili nei prossimi giorni sul sito www.at-bus.it, nell’apposita pagina dedicata allo(www.at-bus.it/) che ancora non è attiva.

Sciopero dei trasporti: l'8 novembre stop nazionale

(informazione.it)

Venerdì 8 novembre 2024, a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle Segreterie nazionali Filt-Cgil , Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl , i servizi di trasporto pubblico locale ...

Per venerdì 8 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale

(ilpost.it)

Per venerdì 8 novembre i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, per chiedere il rinnovo del co ...

Sciopero nazionale, l’8 novembre trasporti a rischio

(ecodibergamo.it)

LA MOBILITAZIONE. L’8 novembre a rischio autobus e tram. Lo sciopero sarà a livello nazionale.

Sciopero trasporti 8 novembre, mezzi di trasporto pubblico locale pronti a 24 ore di protesta nazionale. Stop di massa?

(meteo.it)

Cosa prevede lo sciopero dei trasporti indetto per l'8 novembre 2024? Ecco tutte le news e la particolarità di questo stop ...