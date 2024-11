Davidemaggio.it - Sanremo 2025: l’annuncio dei Big lunedì 2 dicembre al TG1

(Davidemaggio.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo un mese e si conosceranno i Big in gara al 75° Festival di, in programma dall’11 al 15 febbraio. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, Carlo Conti, comunicherà i nomiin diretta al TG1. Come con Amadeus, dunque, gli annunci riguardanti il Festival si fanno nel telegiornale di Rai 1. Non è ancora definito il numero di cantanti in gara, ma la lista sarà definitiva poiché i giovani che conquisterannonon si aggiungeranno ai Big ma torneranno a fare gara sé come Nuove Proposte. Conti, intervenuto a Conversazione su Rai Play, ha anticipato che i Big saranno presenti alla serata Saràdel 18su Rai 1, che condurrà insieme ad Alessandro Cattelan, in cui si conosceranno i vincitori diGiovanni che andranno all’Ariston.dei Bigal TG1 Davide Maggio.