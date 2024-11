Running Corsa dei Santi 2024 | vittorie di Yaremchuk e Abdikadar

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Oltre 4 mila partecipanti questa mattina hanno invaso le strade di Roma per la 16esima Ladei– sponsored by Melinda, la gara promossa da Missioni Don Bosco per sostenere il progetto solidale dei salesiani in Ucraina. E tra le donne ad esultare è la la primatista italiana di maratona e mezza Sofiia, atleta dell’Esercito originaria di Leopoli. “Vincere qui è molto emozionante, si corre lungo un tracciato straordinario passando attraverso le meraviglie di Roma. Ho ripreso da poco a spingere in allenamento in vista dei prossimi appuntamenti, ma in realtà sono felicissima perché Missioni Don Bosco, che ringrazio, quest’anno hanno scelto di aiutare l’Ucraina, in particolare i tanti bambini che da quasi tre anni soffrono a causa della guerra. Spero che la pace arrivi presto”.