Pantaneto 106 è un particolare crocevia di collezionisti, appassionati, semplici curiosi, turisti che hanno come meta queste due stanze "della meraviglia". Fabrizio Filoni ci guida al modernariato, agli oggetti più vari, con settori più approfonditi, come quelli del collezionismo senese e contradaiolo, e del vinile. Un mondo a parte. "Ho iniziato questa attività nel novembre del 2011 – esordisce Filoni – dopo alcuni anni in giro per mercatini in Toscana, e sono partito soprattutto con l’antiquariato. E’ stato il pubblico, con un cambio di generazioni, che mi ha portato verso il modernariato". Lanazione.it - Quelle due stanze delle "meraviglie". Regno vintage in via Pantaneto 106 Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: SIENA Una mosca bianca nel conformismo del commercio: "Cose senza tempo" in via106 è un particolare crocevia di collezionisti, appassionati, semplici curiosi, turisti che hanno come meta queste due"della meraviglia". Fabrizio Filoni ci guida al modernariato, agli oggetti più vari, con settori più approfonditi, come quelli del collezionismo senese e contradaiolo, e del vinile. Un mondo a parte. "Ho iniziato questa attività nel novembre del 2011 – esordisce Filoni – dopo alcuni anni in giro per mercatini in Toscana, e sono partito soprattutto con l’antiquariato. E’ stato il pubblico, con un cambio di generazioni, che mi ha portato verso il modernariato".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Quelledelle "".vintage in via Pantaneto 106; La stanza delle- Film (2023);d’Egitto, scoperti a Saqqaralaboratori per imbalsamazione; Michael Jackson, in vendita 'Neverland': ecco quanto costa il ranch da favola -Foto; Approfondisci 🔍

Quelle due stanze delle "meraviglie". Regno vintage in via Pantaneto 106

(lanazione.it)

Una mosca bianca nel conformismo del commercio: "Cose senza tempo" in via Pantaneto 106 è un particolare crocevia di collezionisti, appassionati, semplici curiosi, turisti che hanno come meta queste ...

Regno delle Due Sicilie

(wikiwand.com)

con la proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo dello stesso anno. Lo stesso argomento in dettaglio: Due Sicilie e Rex utriusque Siciliae. Giovanni Antonio Summonte, storico vissuto a cavallo tra ...

LA DONNA DELLE MERAVIGLIE

(comingsoon.it)

LA DONNA DELLE MERAVIGLIE è un film di genere drammatico del 1985, diretto da Alberto Bevilacqua, con Flavio Bucci e Claudia Cardinale. Durata 111 minuti. Distribuito da IST. LUCE ITALNOLEGGIO ...

Regno Unito

(internazionale.it)

Il Regno Unito ha raggiunto uno storico accordo con Mauritius sulle isole Chagos, nell’oceano Indiano, hanno annunciato il 3 ottobre i due governi. L’accordo mette fine a una disputa che durava da ...