Perde il controllo della moto e finisce fuoristrada: ferito centauro - Tempo di lettura: < 1 minutoUn centuaro è rimasto ferito fortunatamente in condizioni non grave questo pomeriggio tra Morcone e Bocca della Selva. L’uomo, per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, è andato a sbattere contro un guardarail. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasportato il centauro presso l’Ospedale al San Pio di Benevento. L'articolo Perde il controllo della moto e finisce fuoristrada: ferito centauro proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Perde il controllo della moto e finisce fuoristrada: ferito centauro Leggi tutto su Anteprima24.it (Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: < 1 minutoUn centuaro è rimastofortunatamente in condizioni non grave questo pomeriggio tra Morcone e BoccaSelva. L’uomo, per cause in corso d’accertamento da parte dei CarabinieriCompagnia di Cerreto Sannita, è andato a sbattere contro un guardarail. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasportato ilpresso l’Ospedale al San Pio di Benevento. L'articoloilproviene da Anteprima24.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ildellafuoristrata: ferito centauro;ildellacontro una recinzione: ferito un 47enne; Incidente a Roma,ildellacontro due alberi. Morto un giovane;ildellasull’asfalto: muore 43enne;ildellacontro una recinzione: ferito un 47enne; Aci Sant’Antonio (CT).ildellasotto un camion in manovra: 34enne muore sul colpo; Approfondisci 🔍

Roma, perde controllo della moto e finisce contro un cancello: morto un 53enne

(rainews.it)

Ancora un morto sulle strade di Roma. La vittima questa volta è un centauro: per lui è stato fatale un incidente nel quartiere della Romanina. Tutto è successo nel pomeriggio del 25 ottobre in via Giu ...

Perde il controllo dell'auto, finisce fuoristrada e abbatte un palo della Telecom: conducente miracolata, danni alla linea telefonica

(msn.com)

NOGAROLE VICENTINO (VICENZA) - Incidente all'alba di oggi, 1 novembre, intorno alle 5.30 a Nogarole Vicentino. Un'auto è finita ...

Perde il controllo dello scooter, sbanda e finisce contro un muro: morto un ragazzo a Siracusa

(lasicilia.it)

Incidente mortale nella notte a Siracusa dove, un ragazzo di 18 anni, in sella al suo scooter avrebbe perso il controllo del mezzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, in zona Are ...

Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si schianta contro un albero: 61enne muore sul colpo

(msn.com)

VICENZA - Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: l'uomo alla guida della vettura, un 61enne, muore per la ...