Lanazione.it - Parcheggi, partita ancora aperta. “Pronti a trovare una soluzione”

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Ameglia (La Spezua), 1 novembre 2024 – La sentenza del Tar sulla vicenda deidi Bocca di Magra, ha lasciato l’amaro in bocca nell’amministrazione Galazzo. Come anticipato due giorni, il Tribunale amministrativo della Liguria, ha di fatto accolto il ricorso della Marinella spa (proprietaria deidi piazza Santa Croce e piazza XX settembre a Bocca di Magra) ritenendo che non sussistessero i presupposti per l’acquisizione sanante deideliberata dal Comune di Ameglia lo scorso aprile. “È evidente – commenta il sindaco Umberto Galazzo – che la complessità e la specificità della vicenda, a nostro modo di vedere, non è stata colta appieno: nei prossimi giorni avremo un incontro con i nostri legali per decidere in merito alla possibilità di appellare la sentenza in Consiglio di Stato”.