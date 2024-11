bomba attaccata a una motocicletta è esplosa vicino a un veicolo che trasportava agenti di polizia nel Pakistan sud-occidentale, uccidendo sette persone, tra cui cinque bambini. Lo riferiscono funzionari di polizia. Il capo della polizia locale, Fateh Mohammad, ha dichiarato che l’attacco è avvenuto a Mastung, un distretto della provincia del Belucistan. Ha detto che un risciò a motore che trasportava scolari si trovava nelle vicinanze quando è avvenuto l’attentato, che ha causato la morte di cinque bambini, un agente di polizia e un passante. Possibile attentato da parte dei gruppi separatisti Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma è probabile che i sospetti ricadano sui gruppi separatisti che negli ultimi mesi hanno intensificato gli attacchi alle forze di sicurezza e ai civili. Lapresse.it - Pakistan, bomba contro polizia esplode vicino a una scuola: sette morti tra cui cinque bambini Leggi tutto su Lapresse.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: Una potenteattaccata a una motocicletta è esplosaa un veicolo che trasportava agenti dinelsud-occidentale, uccidendopersone, tra cui. Lo riferiscono funzionari di. Il capo dellalocale, Fateh Mohammad, ha dichiarato che l’attacco è avvenuto a Mastung, un distretto della provincia del Belucistan. Ha detto che un risciò a motore che trasportava scolari si trovava nelle vicinanze quando è avvenuto l’attentato, che ha causato la morte di, un agente die un passante. Possibile attentato da parte dei gruppi separatisti Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma è probabile che i sospetti ricadano sui gruppi separatisti che negli ultimi mesi hanno intensificato gli attacchi alle forze di sicurezza e ai civili.

Almeno 7 persone, tra cui 5 bambini e un agente di polizia, sono rimaste uccise e altre 17 sono i feriti in un'esplosione avvenuta nella provincia sud-occidentale del Belucistan, in Pakistan.

