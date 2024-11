Orsolini è tornato. E’ uomo di alti e bassi, di contraddizioni, il numero 7 rossoblù: è un Orso che si sveglia quando di norma l’orso va in letargo. Ottobre è il suo mese. Nelle ultime due stagioni si è sbloccato sempre il 31 ottobre. Nelle ultime due annate è sempre andato in doppia cifra alla voce gol, salendo sul podio dei migliori marcatori italiani della serie A. Di più: ha sempre segnato 7 reti tra la fine di ottobre e febbraio. Insomma, autunno e inverno sono le sue stagioni. E quest’anno non fa eccezione. Ha faticato a ingranare. E Italiano lo ha preso da parte per parlarci. Gli ha pure tolto la fascia da capitano, convinto che fosse una responsabilità che gli pesasse. Non lo ha mai scaricato. Lo ha aspettato. Se Mihajlovic e Motta hanno optato per bastone e carota, titolarità e panchina, il nuovo tecnico gli ha sempre dato spazio. Sport.quotidiano.net - Orsolini, la stagione inizia adesso. Il Bologna ritrova la sua certezza Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Riccardoè tornato. E’ uomo di alti e bassi, di contraddizioni, il numero 7 rossoblù: è un Orso che si sveglia quando di norma l’orso va in letargo. Ottobre è il suo mese. Nelle ultime due stagioni si è sbloccato sempre il 31 ottobre. Nelle ultime due annate è sempre andato in doppia cifra alla voce gol, salendo sul podio dei migliori marcatori italiani della serie A. Di più: ha sempre segnato 7 reti tra la fine di ottobre e febbraio. Insomma, autunno e inverno sono le sue stagioni. E quest’anno non fa eccezione. Ha faticato a ingranare. E Italiano lo ha preso da parte per parlarci. Gli ha pure tolto la fascia da capitano, convinto che fosse una responsabilità che gli pesasse. Non lo ha mai scaricato. Lo ha aspettato. Se Mihajlovic e Motta hanno optato per bastone e carota, titolarità e panchina, il nuovo tecnico gli ha sempre dato spazio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, la. Il Bologna ritrova la sua certezza; Il Bologna c'è e può ancora fare una bella, ora però va battuto il Lecce.vive per il gol, Ndoye no: gli manca 'solo' quello per completarsi; Serie A: Cagliari/Bologna 0-2. Il Bologna vince grazie ade Odgaard; Serie A, ottava giornata. Verona-Monza 0-3: prima vittoria in campionato per i brianzoli - Aggiornamento del 22 Ottobre delle ore 00:33; Serie A, Napoli ko 3 a 0 a Verona. Pari per Bologna e Roma, vince la Lazio. VIDEO; Bologna - Udinese (1-1) Serie A 2024; Approfondisci 🔍

Orsolini e quelle partenze da diesel. A Marassi per tirare fuori gli artigli

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Bologna e Fantacalcio, numeri horror per Orsolini: e adesso ha perso anche il posto

(fantacalcio.it)

Nel precedente 4-2-3-1 del Bologna, l'ex Juventus e Atalanta si giocava il posto con Skov Olsen di settimana in settimana, ma adesso la situazione è ... sia andato anche abbastanza bene ad inizio ...

Carlino – Orsolini e le partenza da diesel: a inizio stagione ha sempre segnato poco

(tuttobolognaweb.it)

Un Orso in letargo negli avvii di stagione. Il Resto del Carlino di oggi si sofferma sul rendimento del numero 7, che da quando è a Bologna non è mai stato esaltante a inizio campionato. Orsolini è a ...

Orsolini e Dallinga, la delusione e il flop. Ora Italiano ha fretta

(msn.com)

Non solo il tecnico, anche dirigenza e proprietà si aspettavano molto di più. Sono entrambi sotto esame, ed entrambi decisivi per provare a svoltare. Domani ...