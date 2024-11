Notte di Halloween impegnativa per i soccorritori e per le forze dell’ordine. Tanti gli interventi per gli incidenti stradali, le aggressioni e per soccorrere le persone che avevano alzato troppo il gomito.Alle 01.45 di staNotte, venerdì 1 novembre, i soccorritori sono intervenuti a Monzatoday.it - Notte di Halloween sulle strade della Brianza tra incidenti e alcol Leggi tutto su Monzatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Monzatoday.it: Unadiimpegnativa per i soccorritori e per le forze dell’ordine. Tanti gli interventi per glistradali, le aggressioni e per soccorrere le persone che avevano alzato troppo il gomito.Alle 01.45 di sta, venerdì 1 novembre, i soccorritori sono intervenuti a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cosa fare adin: tutti gli eventi 2024 Comune per Comune; Weekend da non perdere incon la Sagra di San Fermo ad Albiate; Lecco Bellagio chiusa diper lavori;"da paura", due incidenti con giovanissimi al volante sulledella; Giussano: Arriva il festival Valtellina vs; Maltempo, situazione critica nel Vimercatese:e sottopassi chiusi in molti paesi; Approfondisci 🔍

Halloween a rischio: maxi sequestro di oltre 100mila giocattoli pericolosi

(msn.com)

Maxi sequestro di oltre 100mila giocattoli e articoli per la festa di Halloween, dispositivi medici non conformi agli standard di sicurezza.

Cosa fare ad Halloween in Brianza: tutti gli eventi 2024 Comune per Comune

(primamonza.it)

Passeggiando per le vie di Ruginello si potranno ammirare location spaventose, spettacoli di fuoco e animazioni | Ingresso previa iscrizione | Contributo di partecipazione: 5 € | Info e iscrizione ...

A due passi da Monza torna l'evento di Halloween pù famoso della Lombardia: i dettagli

(monza-news.it)

Scopri le novità di Ruginelloween 2024: 15 location horror, incluso il cimitero, per una notte di puro terrore.

Hallowest 2024: percorso horror di Halloween

(mentelocale.it)

Giovedì 31 ottobre 2024 si svolge a Cogliate (Monza e Brianza) la quinta edizione di Hallowest. La festa di Halloween ha inizio alle ore 18.30 e prevede un percorso horror nel centro storico ...