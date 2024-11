Terzotemponapoli.com - NM Live – Gilmour calciatore forte, Kvaratskhelia è un professionista, Conte ha trasformato il Napoli

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

(Terzotemponapoli.com - venerdì 1 novembre 2024)- NM– Cammaroto, O, Santacroce e Gianfranco Coppola sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Cammaroto: “, Meret vicino al rinnovo,in crescita, le ultime su– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “Rinnovo? Si va nella direzione di un accordo. A dividere le parti è la clausola: l’entourage vuole una clausola di 80 milioni, ma per ilnon va bene e vuole alzare l’asticella.