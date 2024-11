Napolipiu.com - Napoli, la mossa a sorpresa di Conte per l’Atalanta: la formazione anti-Gasp

Leggi tutto su Napolipiu.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Napolipiu.com: Il tecnico azzurro prepara la sfida scudetto contro la Dea puntando ancora sul centrocampista scozzese Ildi Antoniosi prepara al big match contro, in programma domenica alle 12:30 al Maradona. Una sfida che vale molto più dei tre punti, con gli azzurri primi a quota 25 e la Dea terza a -6. Le scelte disembra aver già le idee chiare. Con Lobotka ancora in dubbio per un problema al flessore della coscia sinistra, toccherà ancora a Billy Gilmour guidare il centrocampo partenopeo. Per lo scozzese sarebbe la quarta presenza consecutiva dopo le convincenti prestazioni contro Empoli, Lecce e Milan. La-Atalanta prende forma: Meret tra i pali, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo, oltre a Gilmour, spazio a Anguissa e McTominay, quest’ultimo decisivo a San Siro.