Napoli-Atalanta Conte | Loro un modello per noi Obiettivi? Tornare in Europa

(Sport.quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 - La prima gara del ciclo terribile è andata in archivio con un 2-0 messo a referto in casa del Milan che forse nasconde fin troppo bene qualche difficoltà incontrata durante la partita. La seconda vedrà domenica 3 novembre l'presentarsi al Maradona alle 12.30 per provare a fermare la marcia dele non solo per uno 'sfizio': con appena 6 punti di distanza dalla vetta, un'eventuale vittoria dei nerazzurri aprirebbe pensieri stupendi legati a un obiettivo fino a qualche anno fa inimmaginabile. Naturalmente, appunto,permettendo. "Lobotka no, Gilmour sì" I piani di Antonio, presentatosi questo pomeriggio in conferenza stampa per introdurre l'ennesimo esame che aspetta i suoi azzurri, sono ben altri, pur con la consapevolezza che domenica il match sarà tutt'altro che agevole.