MotoGP Bagnaia il più veloce nel venerdì di Sepang Martin cade Marquez si salva

Sepang si è chiusa la prima giornata dedicata al Gran Premio di Malesia di MotoGP. La sessione di pre-qualifica, atta a determinare i dieci piloti esentati dal Q1, si è conclusa con qualche piccola sorpresa. Tutti i piloti più attesi hanno risposto "presente" all'appello, guadagnando accesso diretto alla fase cruciale delle qualifiche. Miglior tempo per Francesco Bagnaia (1'57"679), che ha preceduto di 50 millesimi il battistrada della classifica generale Jorge Martin, peraltro protagonista di un'innocua scivolata nel finale di sessione. C'è dunque sostanziale equilibrio tra i contendenti per il titolo, avvicinati da Enea Bastianini (148 millesimi di ritardo dal compagno di squadra). Ha fatto più fatica Marc Marquez (7 decimi di ritardo, guadagnando la top-10 per il rotto della cuffia).

