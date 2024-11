Minaccia il vicino con una pistola e spara un colpo in aria: era disturbato dal suo camino acceso - Armato di pistola si è presentato dal suo vicino di casa intimandogli di spegnere il camino che lo disturbava. Poi, ha esploso addirittura un colpo in aria che ha costretto la vittima, impaurita, a fuggire dalla propria abitazione insieme ai figli minorenni. Ad Aprilia i carabinieri hanno Latinatoday.it - Minaccia il vicino con una pistola e spara un colpo in aria: era disturbato dal suo camino acceso Leggi tutto su Latinatoday.it (Latinatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Armato disi è presentato dal suodi casa intimandogli di spegnere ilche lo disturbava. Poi, ha esploso addirittura uninche ha costretto la vittima, impaurita, a fuggire dalla propria abitazione insieme ai figli minorenni. Ad Aprilia i carabinieri hanno

