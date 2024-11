Milan, scontro totale con Fonseca: hanno scelto l’esonero - Sulla decisione riguardante Fonseca pesa anche la gestione alquanto discutibile di Leao, domani a Monza destinato alla terza panchina consecutiva La panchina di Fonseca è tornata pesantemente a scricchiolare. Complice il ko col Napoli, che ha spedito la squadra a -11 dalla vetta seppur con una gara in meno, ma anche l’ormai acclarato ‘scontro’ con il calciatore più forte della squadra: Rafael Leao. Deciso l’esonero di Fonseca (LaPresse) – calciomercato.itIl portoghese starà fuori dall’undici titolare anche contro il Monza. Quella all’U-Power Stadium sarà la terza esclusione consecutiva del numero 10 rossonero, il cui valore col passare delle settimane – e con questa pseudo gestione del tecnico ex Lille – rischia di abbassarsi sempre di più. Calciomercato.it - Milan, scontro totale con Fonseca: hanno scelto l’esonero Leggi tutto su Calciomercato.it (Calciomercato.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sulla decisione riguardantepesa anche la gestione alquanto discutibile di Leao, domani a Monza destinato alla terza panchina consecutiva La panchina diè tornata pesantemente a scricchiolare. Complice il ko col Napoli, che ha spedito la squadra a -11 dalla vetta seppur con una gara in meno, ma anche l’ormai acclarato ‘’ con il calciatore più forte della squadra: Rafael Leao. Decisodi(LaPresse) – calciomercato.itIl portoghese starà fuori dall’undici titolare anche contro il Monza. Quella all’U-Power Stadium sarà la terza esclusione consecutiva del numero 10 rossonero, il cui valore col passare delle settimane – e con questa pseudo gestione del tecnico ex Lille – rischia di abbassarsi sempre di più.

