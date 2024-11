Milan, Pastore: “Ci sono casi ripetuti, non è solo Leao. Una cosa è grave” - Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha parlato anche del Milan dopo la sconfitta col Napoli. Il suo pensiero sulle scelte di Fonseca: non solo Leao Pianetamilan.it - Milan, Pastore: “Ci sono casi ripetuti, non è solo Leao. Una cosa è grave” Leggi tutto su Pianetamilan.it (Pianetamilan.it - venerdì 1 novembre 2024)- Giuseppe, noto giornalista, ha parlato anche deldopo la sconfitta col Napoli. Il suo pensiero sulle scelte di Fonseca: non

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “Cicasi ripetuti, non è solo Leao. Una cosa è grave”; Giuseppe: «La storia delè un romanzo, questo qui»;: "Morata costretto, mancanza di qualità disarmante" (ESCLUSIVA); Giuseppe: "Gli ultras di Inter e? Non tornerà l'ordine, ma ci sarà un interregno in cui regnerà il caos";e i precedenti poco incoraggianti di Zaccheroni e Terim;: “Camarda già cresciuto. Ecco dove dovrebbe giocare”; Approfondisci 🔍

Pastore: "Il problema del Milan è che non sembra avere alternative ai titolari"

(milannews.it)

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Elastici", il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di ... consecutive in campionato: "Ci sono tanti ...

Milan, Pastore: “Leao lo stesso a 22, 25 e 28 anni: ci spelliamo le mani se…”

(radiorossonera.it)

Secondo Pastore, Rafael Leao non è destinato a fare il salto di ... era in stato di grazia. Poi ci sono state delle smagliature, gente che è andata via, gente che non va così d’accordo, gente che non ...

Pastore: "Nel Napoli sono tutti compatti, convinti ed aderenti alla causa. Nel Milan questo non lo vedo"

(milannews.it)

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Elastici", il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di ... consecutive in campionato: "Ci sono tanti ...

Milan, Pastore: “Camarda ha tutto per arrivare. Ecco come deve essere gestito”

(radiorossonera.it)

Le sue parole Pastore ha espresso il suo pensiero dopo il debutto ... la gestione del giocatore per il futuro da parte della società: “Il Milan Futuro è un pasticcio: ci sono giocatori che girano tra ...