Milan Gigi Donnarumma | Francesco Camarda ascolta il mio consiglio…

(Dailymilan.it - venerdì 1 novembre 2024)- L’ex numero uno delha parlato die gli ha dato un consiglio se vuole continuare a crescere Direttamente da Parigi arriva il consiglio di Gianluigiper. Non è un consiglio di mercato. Non ancora. Ma un consiglio da giovane lanciato in Serie A da Sinisa Mihajlovic a un giovane lanciato da Stefano Pioli in campionato e da Paulo Fonseca in Champions League. Un consiglio che a qualcuno potrebbe dare fastidio. E parlo dei tifosi. Ma non a. A lui potrebbe invece servire. Ho conosciutoquest’anno quando abbiamo giocato un’amichevole a Empoli, prima dell’Europeo. La prima impressione è che sia un ragazzo eccezionale, come persona l’ho visto molto umile, è veramente un bel ragazzo. Spero che possa fare davvero bene, soprattutto alpuò dare tanto Ma per riuscirci serve che l’umiltà resti sempre.