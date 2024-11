Dailymilan.it - Milan, dal rigore sbagliato al rosso per proteste: Theo Hernandez cerca riscatto e col Monza…

, dopo ilcontro la Fiorentina e ilperriscatto: il Monza è avvisato! L'ultima volta era finita:ed espulsione diretta (con tanto di Due giornate di squalifica) nel finale di partita del match con la Fiorentina. Stiamo ovviamente parlando di, che adessoriscatto. Se, infatti, dovessimo descrivere con una sola parola l'ultimo mese del terzino francese, sarebbe difficile trovarne una tanto diversa da "disastro". A ormai un mese di distanza dalla serataccia di Firenze, però, l'ex Real Madrid si prepara a scendere nuovamente in campo dal primo minuto in Serie A, nella sfida contro il Monza. Una partita dopo quella del Franchi in realtà,l'ha già giocata in Champions League contro il Club Brugge, anche se in quell'occasione il francese non brillò affatto.